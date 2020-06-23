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Певица Sonya Kay временно уходит со сцены

18:51, 23 июня 2020
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Соня заявила о паузе / фото instagram.com/sonyakayofficial

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"На некоторое время я собираюсь сделать паузу, но лишь для того, чтобы мы со своей командой поработали над материалом, который я называю бомба-ракета. В настоящее время мы также сделаем паузу для интервью, чтобы полностью погрузиться в работу над материалом. Для всех представителей СМИ - мы к вам вернемся с интересными новостями и сюжетами и, конечно, с новой музыкой - осенью 2020", - написала певица.

Как сообщал УНИАН, ранее Ротару порадовала поклонников фото в вышиванке.

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