Евдокименко показала ножки / instagram.com/iamsofiaeve
Внучка украинской певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко, опубликовала в Instagram новую фотографию.
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На ней она позирует в кожаном мини-платье и черных босоножках на высоком каблуке. Стоит отметить, что у Сони стройные ножки. Судя по геопозиции, которую указала Евдокименко, фото было сделано в Майами.
"Прекрасна, как цветочек", "Потрясающая", "Хорошо получилась", - написали поклонники.
Евдокименко показала ножки / instagram.com/iamsofiaeve
Кто такая Соня Евдокименко:
- Соня Евдокименко - украинская певица и модель, а также внучка известной певицы Софии Ротару
- Ее подругой детства была Соня Киперман, дочь певицы Веры Брежневой
- Также она с подросткового возраста участвовала в показах, снималась для глянцев
- Специалисты сравнивали Соню с юной Синди Кроуфоррд, пророча девушке блестящую карьеру модели
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