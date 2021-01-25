Евдокименко показала ножки / instagram.com/iamsofiaeve

Внучка украинской певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко, опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На ней она позирует в кожаном мини-платье и черных босоножках на высоком каблуке. Стоит отметить, что у Сони стройные ножки. Судя по геопозиции, которую указала Евдокименко, фото было сделано в Майами. 

"Прекрасна, как цветочек", "Потрясающая", "Хорошо получилась", - написали поклонники.

Евдокименко показала ножки / instagram.com/iamsofiaeve

Кто такая Соня Евдокименко:

  • Соня Евдокименко - украинская певица и модель, а также внучка известной певицы Софии Ротару
  • Ее подругой детства была Соня Киперман, дочь певицы Веры Брежневой
  • Также она с подросткового возраста участвовала в показах, снималась для глянцев
  • Специалисты сравнивали Соню с юной Синди Кроуфоррд, пророча девушке блестящую карьеру модели

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Автор: Диана Могилевич