Соня Евдокименко поделилась новым снимком.

Внучка украинской певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко, опубликовала в Instagram новую фотографию.

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На ней она позирует в кожаном мини-платье и черных босоножках на высоком каблуке. Стоит отметить, что у Сони стройные ножки. Судя по геопозиции, которую указала Евдокименко, фото было сделано в Майами.

"Прекрасна, как цветочек", "Потрясающая", "Хорошо получилась", - написали поклонники.

Кто такая Соня Евдокименко:

Соня Евдокименко - украинская певица и модель, а также внучка известной певицы Софии Ротару

Ее подругой детства была Соня Киперман, дочь певицы Веры Брежневой

Также она с подросткового возраста участвовала в показах, снималась для глянцев

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Автор: Диана Могилевич