Девочке исполнилось два года.

Жена Сергея Притулы показала редкие фото своей младшей дочери. Стефании исполнилось два года, в честь дня рождения ребенка ее мать разместила в Instagram чувственный пост.

"Ее величество "сталь под шелком" Стефания Сергеевна торжественно празднует вторую годовщину. Море нежности, океан любви и бескрайнее излучение позитива! Любим безгранично, наша звездочка", - написала жена Притулы.

Маленькая дочь артиста очаровала сеть. Девочка, как отметили комментаторы, похожа на Притулу. На новых фото ребенок позировал в платье со "звериным" принтом и белых кроссовках. Девочка улыбалась и выглядела счастливой.

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После полномасштабной войны, которую РФ начала против Украины более года назад, Притула и его жена редко показывают "семейные" фото. Поэтому фанаты обрадовались, когда увидели, как изменилась Стефания.

Комментаторы пишут:

"Какая же замечательная Стефания. Поздравляю! Пусть всегда будет такой счастливой! И когда эти два года промелькнули?"

"Какое солнышко, копия отца!"

"Поздравляю с днем рождения доченьки! Счастливого детства под мирным небом!".

Семья Сергея Притулы - что известно

В 2015 году Притула второй раз женился. Его первой женой была Юлия Андрийчук, которая в 2008 году родила от него сына Дмитрия. Второй избранницей артиста стала Екатерина Сопельник. В 2017 году она родила от Притулы дочь Соломию, а в 2021 - Стефанию.

Недавно Притула признался, что война помешала ему снова стать отцом. Они с женой планировали зачатие малыша еще осенью 2022 года.

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