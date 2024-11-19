Она также написала о чем мечтает.

Ведущая 1+1 Соломия Витвицкая поделилась новыми кадрами со своим возлюбленным Алексеем Ситайлом, который до начала войны был председателем районного суда Сумской области, а сейчас служит в ВСУ.

Она решила опубликовать фотоподборку в своем Instagram сегодня, 19 ноября, в 1000 день полномасштабной войны в Украине.

Кроме фото с избранником Соломия показала и кадры городов, которые сейчас постоянно под обстрелами.

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"1000 дней полномасштабной войны России в Украине... Это фото из Селидово и Курахово сделаны летом. Сейчас эти города уже фактически являются линией фронта... Но мечтаю повторить эти фотографии уже под мирным украинским небом", - написала Витвицкая.

К слову, Соломия впервые сообщила о романе с Алексеем в феврале 2024 года. Тогда она отметила, что их объединило волонтерство. Сейчас пара очень редко видится и поддерживает отношения на расстоянии.

Напомним, ранее Соломия Витвицкая показала кадры любимого-воина и поздравила его с особым праздником.

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