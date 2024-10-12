Инесса Грицаенко впервые показала своего мужа.

Украинская певица, солистка группы SESTRA Инесса Грицаенко впервые вышла замуж. Исполнительница поделилась кадрами со свадьбы и показала своего избранника.

Радостную весть артистка сообщила на своей странице в Instagram. На фотографиях, которые опубликовала Инесса, она продемонстрировала, какой была ее свадьба. Важный праздник звезда решила отметить в загородном комплексе, неподалеку от Киева.

Грицаенко отказалась от громких празднований и среди приглашенных на свадьбу были только самые близкие люди. Роспись молодоженов происходила под открытым небом.

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Певица выбрала для себя классическое пышное белое платье с кружевом и корсетом. У нее была длинная белая фата и букет из ранункулюсов. Ее возлюбленный показался в черном классическом костюме, а свой образ он дополнил солнцезащитными очками. Отец артистки повел дочь под венец уже через неделю после предожения жениха.

На свадьбу новоиспеченных супругов пришли поздравить певец Сергей Танчинец - лидер группы "Без Обмежень" - и его возлюбленная Юлия. Артист выступил на празднике и исполнил несколько своих хитов.

В конце празднования пара станцевала первый супружеский танец и разрезали большой белый торт.

К слову, Грицаенко стала финалисткой отборочного тура конкурса "Евровидение 2013". Также она принимала участие в 5 сезоне шоу "X-фактор" и в 12 сезоне шоу "Голос країни". К сожалению, исполнительнице не удалось одержать победу ни в одном из шоу, однако это не помешало ей построить успешную музыкальную карьеру.

Позже она начала выступать с саксофонисткой Alina Sax и они создали группу SESTRA. Среди их самых известных песен "Пьяная", "В мирном Киеве", "Звездное". А также дуэт получил разрешение перепеть на украинском знаменитую композицию Тины Кароль "Жизнь продолжается".

Напомним, ранее Инесса Грицаенко сообщила, что она беременна первенцем. Певица поделилась кадрами в новом статусе.

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