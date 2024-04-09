Вскоре Грицаенко впервые станет мамой.

Солистка музыкальной группы SESTRA Инесса Грицаенко поделилась с поклонниками радостной новостью - она ждет первенца. На своей странице в Instagram девушка обнародовала яркие фотографии с беременным животиком.

В кадре Инесса позирует в светло-серых спортивных штанах, укороченной футболке и солнцезащитных очках. В таком образе видно ее животик.

"Пресса не будет", - подписала снимки Грицаенко.

Как отреагировали поклонники

"Поздравляю! Какое счастье"

"Невероятная. Стиль очень идет"

"Беременна? Можно поздравлять?"

"Вау, а я знала"

Чем известна Инесса Грицаенко

Инесса Грицаенко была финалисткой отборочного тура конкурса "Евровидение 2013". Также она участвовала в 5 сезоне шоу "X-фактор" и в 12 сезоне шоу "Голос країни". Ни в одном из шоу ей не удалось победить, однако девушка все же построила музыкальную карьеру.

Более того, недавно Тина Кароль позволила группе SESTRA перепеть ее песню "Жизнь продолжается".

Самые известные песни группы - "П'яна", "У мирному Києві", "Зоряне".

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