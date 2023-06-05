К счастью, артист не травмировался.

Украинская группа Quest Pistols выступила в Кишиневе. На концерте произошел курьезный случай, который мог обернуться для солиста Антона Савлепова серьезной травмой.

Так, во время исполнения песни "Я твой наркотик" Савлепов встал на одно колено у края сцены. Он не удержал равновесие, из-за чего рухнул головой вниз.

К счастью, у сцены стояли поклонники. Они подхватили Савлепова, благодаря чему он не травмировался. Затем к артисту подбежали охранники, которые также пытались ему помочь.

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Однако этот инцидент не выбил солиста группы из коллеи. Он поднялся на сцену и продолжил выступление.

Падение звезд на сцене

Недавно во время концерта на сцене упала Злата Огневич. Она подошла очень близко к краю сцены, затем двинулась вперед и упала. К счастью, певица не травмировалась.

В подобную ситуацию попадал и лидер Rammstein Тилль Линдеманн. Во время "полета" поклонники пытались поддержать его.

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