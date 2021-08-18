Певец признался, что он максимально по-глупому сделал предложение своей избраннице.

Украинский певец Антон Савлепов, который прославился благодаря своему участию в группе Quest Pistols, женился на известной российской актрисе Ирине Горбачевой. Совсем недавно пара раскрыла свои отношения, а теперь оказалось, что в июле они сыграли тайную свадьбу.

Об этом Ирина Горбачева рассказала российской журналистке Ирине Шихман в рамках интервью на проекте "А поговорить".

Счастливая Горбачева на камеру показала обручальное кольцо и призналась, что она и участник группы "АГОНЬ" скрыли от фанатов свою свадьбу. Сам певец рассказал, насколько глупым было его предложение руки и сердца.

"Я, на самом деле, очень глупо все это сделал. То есть я по телефону сказал ей в стиле: ну давай тогда, наверное, когда вернемся в Киев, можем тогда и пожениться" - признался Савлепов.

Только потом он понял, что его предложение явно было слишком простым. Однако актриса отнеслась к странному предложению руки и сердца вполне адекватно.

Савлепов и Горбачева устроили скромную церемонию в Турции. Актриса призналась, что они довольны своей свадьбой и не жалеют о том, что не пригласили множество гостей.

Читайте такжеТанцор Дорофеевой впервые после избиения вышел на связьПевец также раскрыл подробности своего знакомства с актрисой. Савлепов "заприметил" Горбачеву на одной из вечеринок, однако она его совсем не запомнила. После этого артист пригласил ее на съемки клипа для песни группы "АГОНЬ". При этом Савлепов был максимально дерзким и наврал, что тогда ей очень понравился. Горбачева опешила от наглости и заявила, что даже не помнит певца.

Горбачева не сразу влюбилась в певца. Только после второй совместной работы она поняла, что ей нравится Савлепов. Но она скрывала свои чувства и старалась подавить свою симпатию, так как артист был несвободен.

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Автор: Полина Кузенко