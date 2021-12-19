Певицу часто называют женщиной без возраста.

Украинская певица София Ротару в свои 74 года выглядит просто потрясающе. Она до сих пор выступает на большой сцене и сейчас активно участвует в новогодних съемках.

Недавно она в красном блестящем костюме зажгла на программе "Вечерний квартал". Тогда роскошная Ротару сорвала овации и получила много букетов. Кажется, что годы идут ей только на пользу. С каждым годом звезда выглядит все лучше и лучше.

Но сегодня мы предлагаем вам вспомнить, как знаменитость выглядела 53 года назад. На архивном фото 21-летняя будущая звезда позирует со своим покойным супругом. Тогда София Михайловна носила короткую стрижку и одевалась достаточно скромно - майка и джинсы.

Читайте такжеОгневич призналась, свободно ли сейчас ее сердце (видео)Поклонники, увидев это фото, пришли в восторг. Они отметили, что Ротару в любом возрасте выглядит прекрасно.

Напомним, ранее TamerlanAlena презентовали новую версию суперхита Софии Ротару "Одна калина".

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Автор: Диана Могилевич