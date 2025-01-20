Артистка почтила память любимого.

Народная артистка Украины София Ротару, которая с начала полномасштабного вторжения редко появляется в информационном пространстве, неожиданно вышла на связь.

Сегодня, 20 января, она вспомнила своего покойного мужа Анатолия Евдокименко. Именно в этот день он должен был бы праздновать свой день рождения. Мужу звезды должно было бы исполниться 83 года.

Ротару решила опубликовать совместную архивную фотографию с любимым в своем Instagram и почтить его память. На снимке пара в молодом возрасте стоит в белой одежде и улыбается на камеру. София не подписала фото, но добавила смайлик в виде разбитого сердца.

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К слову, Анатолий Евдокименко и София Ротару поженились в 1968 году. Они прожили в браке более 30 лет. У супругов родился сын Руслан, которому сейчас 54 года. После смерти любимого 23 октября 2002 года певица больше не выходила замуж. В прошлом году она приезжала на его могилу, которая находится на Байковом кладбище в Киеве.

Кстати, до начала полномасштабной войны Ротару активно гастролировала в стране-агрессоре, но после 24 февраля 2022 года она выбрала для себя молчаливую позицию. Певица лишь иногда публикует фото последствий российской агрессии в своем Instagram.

Напомним, ранее стало известно, что София Ротару больше не продает свою элитную квартиру в РФ.

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