Риелтор предположила, почему певица изменила свое решение.

Народная артистка Украины София Ротару, которая недавно хотела продать свою квартиру в РФ известному путинисту Николаю Баскову, решила оставить себе эту недвижимость. Об этом сообщила риелтор Анастасия Бенина росСМИ.

По словам женщины, артистка продолжает платить коммунальные платежи за квартиру в центре Москвы площадью 125 квадратных метров.

"Софья Михайловна не стала продавать свою трехкомнатную квартиру. Более того, она оплачивает коммунальные платежи. Недвижимость продолжает оставаться в собственности певицы", - подчеркнула она.

Видео дня

Также Бенина рассекретила стоимость недвижимости звезды. По ее словам, квартира, которую Ротару подарил бывший мэр Москвы Юрий Лужков, с тремя спальнями, двумя ванными и большой кухней со столовой, стоит 80 миллионов рублей (примерно 786 тысяч долларов).

Риелтор предполагает, что решение Софии Михайловны оставить жилье себе можно объяснить так:

"Возможно, певица в будущем вернется еще в Москву".

К слову, до начала полномасштабной войны Ротару активно гастролировала в РФ. Но после 24 февраля 2022 года она выбрала для себя молчаливую позицию и лишь редко публикует фото последствий российской агрессии в своем Instagram. По слухам, сейчас певица находится за границей и не дает концертов.

Напомним, ранее известная украинская певица Ксана Пекун ответила, почему София Ротару прекратила выступать на сцене.

Вас также могут заинтересовать новости: