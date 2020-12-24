73-летняя певица молодеет на глазах.

Народная артистка Украины София Ротару дала интервью ведущей программы "Светская жизнь" Екатерине Осадчей.

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В Instagram-аккаунте программы появилось фото, на которой телеведущая позирует вместе с певицей. На снимке Ротару предстала в красном платье с длинным рукавом. При этом оно было украшено рюшами.

Поклонники звезды отметили в комментариях, что она молодеет на глазах. Также они добавили, что Ротару совсем не выглядит на 73 года. Скорее, на 55 и не больше.

"София Ротару вечно молодая и вечно красивая", "Прекрасная", "Отлично выглядите", - написали фанаты.

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Автор: Диана Могилевич