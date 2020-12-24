Народная артистка Украины София Ротару дала интервью ведущей программы "Светская жизнь" Екатерине Осадчей.
Читайте такжеКатя Осадчая предстала в ярком аутфите
В Instagram-аккаунте программы появилось фото, на которой телеведущая позирует вместе с певицей. На снимке Ротару предстала в красном платье с длинным рукавом. При этом оно было украшено рюшами.
Поклонники звезды отметили в комментариях, что она молодеет на глазах. Также они добавили, что Ротару совсем не выглядит на 73 года. Скорее, на 55 и не больше.
"София Ротару вечно молодая и вечно красивая", "Прекрасная", "Отлично выглядите", - написали фанаты.
Другие новости УНИАН:
- Полуголая Джессика Альба снялась на обложку глянца
- Вера Брежнева показала свою младшую дочь
- Известная модель умерла через 5 дней после своего дня рождения
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram