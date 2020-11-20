Певица испытывает трудности с деньгами.

Концертный директор Софии Ротару, Сергей Лавров, рассказал, что у певицы сейчас проблемы с деньгами.

Об этом сообщает Собеседник.

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По его словам, Ротару не была в России больше года из-за пандемии коронавируса. Но сейчас она планирует поездку, чтобы дать там концерт.

"Ситуация обостряется тем, что она получает гонорар только в валюте: 50 тысяч долларов. Так как евро подскочило, то и гонорар у певицы вырос автоматически. Понижать его, как сделали российские звезды, София Михайловна не хочет", – рассказал директор певицы.

Также он отметил, что Ротару сейчас может выступать и бесплатно. Но только для друзей.

"За сольные выступления София Михайловна, конечно, просит гонорар. Но к друзьям может поехать бесплатно. На юбилей Бабкиной в Кремль хотела лететь, потому что их связывает многолетняя дружба и добрые отношения. За съемки в новогодних огоньках на "Первом канале" и "России 1" Ротару тоже не платят", - поведал Сергей.

По словам Лаврова, заказчики отдают предпочтение пока тем звездам, у кого меньше гонорар. А вот Ротару не хочет его снижать. Поэтому она поедет в Москву и выступит на "Песне года".

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Автор: УНИАН