Оккупанты убили мужчину за то, что тот сказал "Слава Украине".

Украинские звезды отреагировали на ужасное видео с убийством Героя, которого оккупанты расстреляли за смелость. Мужчина стоял перед русскими без оружия. Он не побоялся сказать "Слава Украине", за это его расстреляли. Все это оккупанты цинично снимали на видео.

Ужасная смерть украинского военного всколыхнула всю Украину. Мало кто остался равнодушным. Украинские звезды также не остались в стороне.

Так, на видео уже отреагировали Маша Ефросинина, солистка группы The Hardkiss Юлия Санина, а также Тина Кароль. Все они поддерживают флешмоб, который запустили в сети. Звезды публикуют надпись "Слава Украине".

Видео дня

А Ефросинина оставила для оккупантов еще одно послание. Она разместила в хаотичном порядке буквы, из которых можно собрать слово, описывающее русских.

Певица Анна Тринчер также прокомментировала ужасное преступление россиян. Сначала она разместила фото военного, которого убили оккупанты.

А впоследствии Тринчер разместила щемящее стихотворение, которое уже написали о герое:

"Затиснувши цигарку у зубах, ти так спокійно глянув смерті в вічі. Безстрашний... І без зброї у руках. Із невимовним болем на обличчі"

Также на видео с расстрелом военного отреагировали блогер Игорь Лаченков, защитница Мариуполя Екатерина "Пташка" Полищук. Не осталась в стороне и звезда "Папика" Дарья Петрожицкая.

Все они пишут "Героям Слава". Так звезды и простые украинцы "отвечают" на слова Героя, который не побоялся сказать их в глаза врагу.

Ольга Цыбульская также не смогла игнорировать ужасное преступление оккупантов. Видео с казнью Героя поразило всех, кто его увидел. Певица написала:

"Сегодня один сказал "Слава Украине", а миллионы ответили - "Героям Слава!"

Ведущий Юрий Горбунов написал на своей странице в Instagram, что оккупанты сняли свое преступление, они даже не скрывают ужасные поступки. Однако, отметил Горбунов, за каждое преступление россияне понесут наказание. Ведь украинцы никогда не простят РФ.

Видео с убийством Героя - что известно

Вчера украинцев всколыхнула новость о том, что россияне расстреляли безоружного украинского военного после фразы "Слава Украине!". Все это они снимали на видео. После этого пользователи запустили онлайн-акцию, ведь мир должен знать о смелом мужчине. Уже известно, что военному хотят присвоить звание Героя Украины.

Сегодня же стало известно имя расстрелянного россиянами Героя Украины. Сейчас его тело находится на оккупированной территории.

Вас также могут заинтересовать новости: