Она также рассказала о дружбе с сестрой артистки.

Украинская певица Оксана Пекун высказалась о Софии Ротару. Она также сделала предположение, почему артистка прекратила выступать на сцене

Оксана призналась, что поддерживает общение с родной сестрой Ротару - Аурикой. Но она не спрашивала прямо о жизни Софии Михайловны во время полномасштабной войны.

"Мы дружим с Аурикой, общаемся. Но я даже не знаю. Я не лезу в чужие семейные проблемы. Но конечно я задумывалась, почему София не выступает. У Аурики я этого не спрашивала, я очень ее уважаю", - рассказала Пекун в интервью РБК-Украина.

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Исполнительница добавила, что возможно, сейчас Ротару решила отдохнуть, поэтому и не появляется на публике.

"София, как мне кажется, имеет очень большой груз славы. Может, она просто отстранилась, просто ушла на отдых. Хотя, возможно, со временем мы увидим ее. Я знаю, что она много сделала в начале войны. И Аурика, и София очень много донатили".

К слову, с началом большой войны София Михайловна редко выходит на связь с подписчиками. Она прекратила давать концерты и не говорит о нападении РФ на Украину. Лишь иногда певица публикует фото последствий российской агрессии.

По слухам, сейчас Ротару находится в Италии, где приобрела роскошную виллу.

Напомним, ранее известная украинская певица Оксана Билозир высказалась о молчании Ротару во время войны.

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