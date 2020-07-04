Колоритная София Хаджипантели поделилась архивным детским фото (фото)

Фолловеры называют ее милашкой и отмечают, что она осталась похожей на ту крошку, которой была когда-то.

23-летняя кипрская модель София Хаджипантели поделилась редким архивным кадром. В отсутствие новых модельных съемок София Хаджипантели, как и Джиджи Хадид, перебирает детские фотоальбомы.

На фото в Instagram ей не больше трех лет. Девочка сидит зажмурившись и демонстрируя фотографу золотую челку и будущую легендарную монобровь, уже тогда сросшуюся на переносице.

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"Мое настроение сейчас", - подписала фотографию девушка.

Фолловеры называют ее милашкой и отмечают, что она осталась похожей на ту крошку, которой была когда-то.

Девушка стала популярна около полутора лет назад, и количество фолловеров в ее Instagram только увеличивается, сейчас перевалив за 400 тыс.

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