Актер Марк Уолберг узнал, что у него аллергия "почти на все" (фото)

Уолберг опубликовал фотографию спины с красными пятнами.

Голливудский актер Марк Уолберг пожаловался, что у него может быть практически любая аллергия.

Актер разместил снимок в Instagram из медицинского центра.

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В частности, Уолберг опубликовал фотографию спины с красными пятнами. Предположительно, он проводил специальный тест на аллергию.

«Мне понадобилось всего 49 лет, чтобы понять, у меня аллергия почти на все», – написал актер.

Как сообщал ранее УНИАН, HBO Max и Марк Уолберг снимают документальный сериал о жизни и карьере актера.

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