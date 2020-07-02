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Актер Марк Уолберг узнал, что у него аллергия "почти на все" (фото)

06:18, 02 июля 2020
Звезды
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Марк Уолберг / REUTERS

Актер разместил снимок в Instagram из медицинского центра.

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В частности, Уолберг опубликовал фотографию спины с красными пятнами. Предположительно, он проводил специальный тест на аллергию.

«Мне понадобилось всего 49 лет, чтобы понять, у меня аллергия почти на все», – написал актер.

Как сообщал ранее УНИАН, HBO Max и Марк Уолберг снимают документальный сериал о жизни и карьере актера.

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