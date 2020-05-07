Соблазнительная Камила Кабелло прикрыла обнаженные прелести руками в латексных перчатках

Артистка предстала перед камерой без всякого наряда.

Американская певица Камила Кабелло опубликовала в сети новое пикантное фото, на котором предстала топлес.

Фотографию Камила Кабелло разместила на официальной странице в Instagram. Артистка предстала перед камерой без любого наряда. Обнаженную грудь брюнетка прикрыла руками, на которые надела латексные черные перчатки.

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Ярким акцентом эротического образа также стал обруч с большим красным сердцем. Аксессуар украсил волнистые волосы артистки.

Это едва ли не единственное эротическое фото Камилы Кабелло. Ранее артистка любила будоражить сеть сексуальными платьями или латексными корсетами.

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