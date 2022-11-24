Телеведущая посетила больницу Святого Николая Первого медобъединения Львова.

Телеведущая, блогер и волонтер Маша Ефросинина посетила детскую больницу Святого Николая Первого медобъединения Львова. Она вместе с БФ "Твоя опора" и АЗК "Wog" закупили и доставили суперсовременный наркозно-дыхательный аппарат для операционной детской больницы. Звезда поразила историей о маленьком ребенке, которого врачи собирали буквально по частям.

"Младшему ребенку, которого мы собирали почти по частям, было 8 месяцев… У нас очень профессиональные врачи, прогрессивные и опытные, но даже в учебниках нам не показывали таких минно-взрывных травм, которые получают сегодня наши люди! А деток, которых привозят… Вы себе не представляете!" - говорят врачи.

Известно, что наркозно-дыхательный аппарат для операционной приобрели за донаты украинцев.

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"Этот аппарат нужен врачам чрезвычайно — операции сверхсложные, длятся много часов. Старые аппараты просто не вытягивали это, да и встроенных генераторов у них нет. А в этом есть все! Каждый из вас внес вклад в этот аппарат, на котором ежедневно спасают украинских деток!" - добавила Маша Ефросинина.

Напомним, Ефросинина рассказала, каким был ее последний день перед войной.

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