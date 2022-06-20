Телеведущая поделилась своими воспоминаниями с известным украинским режиссером Аланом Бадоевым.

Популярная украинская телеведущая, почетный Посол фонда ООН в области народонаселения Маша Ефросинина вспомнила, каким был ее последний спокойный день перед полномасштабной войной, развязанной РФ против Украины, и какие материалы она прислала бы для фильма Алана Бадоева "Долгие сутки".

Об этом звезда рассказала на своем YouTubе-проекте "Экзамен. Новая реальность", во время которого взяла эксклюзивное интервью у режиссера Бадоева.

"Если бы ты снимал фильм о моем 23 февраля, то там были бы кадры, как я фотографирую себя в зеркало на съемках "Лиги смеха", с макияжем и в новом платье. А на следующий день, 24 февраля, сижу в подвале в шапке и обращаюсь к русским с криками "выходите на улицу, у нас началась война", - говорит Ефросинина.

Бадоев со своей стороны рассказал, какие изменения произошли в нем, и будет ли он общаться со знакомыми из РФ.

"С начала войны моя телефонная книга стала не актуальной. Я выношу мусор, когда он воняет, и с этими людьми сделал то же самое. Это не трудно, если ты понимаешь, что все эти люди обесценивают твою боль. Того Алана, каким я был, уже нет. Он был классным, но он слишком сильно был связан с тем, что оказалось категорической ложью", - говорит Алан Бадоев.

Напомним, телеканал 1+1 совместно с Аланом Бадоевым недавно объявил сбор материалов для совместного документального фильма под названием "Долгие сутки". Лента станет первым крупным проектом, который в художественной форме осмысливает свежие и еще такие болезненные события войны, развязанной РФ против Украины.

"Долгие сутки" - документальная история о жизни, мечты и планы украинцев, последний день нашей мирной жизни и начало нового этапа, который начался 24 февраля под звуки бомб и сирен. Это хроника войны глазами украинцев, воссоздание событий через личные истории. Сценарий к картине ежедневно пишет народ Украины своим активным сопротивлением агрессии и единством.

"Я считаю, что такой войны, как эта, еще не было. Мир не видел такого количества информации, снятой на различные гаджеты, и мгновенной оценки событий людьми, которые все это переживают каждый день. Главная цель проекта "Долгие сутки" - это за 1,5 часа показать, какую жизнь у нас отобрала РФ. Ведь сейчас россия говорит, что у нас никогда не было хорошей жизни, счастья, а только нищета и вражда друг с другом. Пролог будущего фильма будет составлен из кадров жизни обычных семей. Я хочу показать, как они прожили последние спокойные сутки до полномасштабного вторжения. Кто-то родил ребенка, кто-то задул свечи на праздничном торте, а через несколько часов на это же место упала бомба", - говорит о проекте Алан Бадоев.

Соавтором фильма может стать каждый украинец, отправив отснятое видео без всякого монтажа.

"Хочу еще раз подчеркнуть, что я очень жду от украинцев материалов. Для нашего проекта важен каждый видеоролик. Я бы хотел, чтобы мне присылали моменты, связанные как с мирной жизнью, так и первые часы начала войны. Видеодневники, видеозвонки, все, что было зафиксировано. Для нас важна жизнь каждого украинца такой, какой она была. Ведь это и есть Украина. Эти материалы на художественном уровне покажут миру, который с каждым днем сильнее и сильнее устает от войны, что такое Украина и тяжелый период мы сейчас переживаем", - говорит режиссер.

Для того, чтобы стать соавтором документальной ленты "Долгие сутки", нужно заполнить анкету и отправить видеоматериалы, на которых запечатлены ваши семьи в последний мирный и счастливый день перед началом войны. Видео, показывающие вашу семью (вместе или по отдельности) в первый день войны - 24 февраля: первые бомбы, ваша первая реакция, ваши записи в течение первого дня, первая ночь, разговоры. Если вы вели видео-дневник событий: следующие бомбардировки, укрытие, ночевки, ваши размышления и комментарии к событиям, разговоры в кругу семьи во время пребывания в укрытиях, все, что может быть важным - каждая деталь и ваше мнение.

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