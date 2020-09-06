Супруга известного певца опубликовала пост.

Супруга украинского певца Сергея Бабкина, актриса Снежана опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что вылечилась от коронавируса.

"Прощай, корона. Этот опыт пройден. Возвращаюсь к снежной, насыщенной, активной жизни! Спасибо всем за поддержку и миллион тёплых пожеланий. Будьте здоровенькими! Берегите себя и своих близких", - написала Снежана.

Стоит отметить, что сам певец Сергей Бабкин еще не сдал повторный тест на коронавирус. Он заболел на три дня позже Снежаны.

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Автор: Диана Могилевич