Бабкина показала фото / instagram.com/snezhana_babkina
Супруга украинского певца Сергея Бабкина, актриса Снежана опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала, что вылечилась от коронавируса.
"Прощай, корона. Этот опыт пройден. Возвращаюсь к снежной, насыщенной, активной жизни! Спасибо всем за поддержку и миллион тёплых пожеланий. Будьте здоровенькими! Берегите себя и своих близких", - написала Снежана.
Стоит отметить, что сам певец Сергей Бабкин еще не сдал повторный тест на коронавирус. Он заболел на три дня позже Снежаны.
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