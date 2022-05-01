30 апреля её дочке Полине исполнилось четыре года.

Телеведущая Лилия Ребрик, которая из-за войны в Украине вынуждена была уехать на запад страны, рассказала, как отпраздновала четвертый день рождения младшей дочери.

Звезда канала "Украина" говорит, что два года назад они уже столкнулись с проблемой того, как отметить праздник в условиях локдауна. В этом году судьба приготовила новые испытания. Своими наблюдениями Ребрик поделилась в Instagram-блоге.

"Мой младший ребенок – уникальное поколение. Два года назад я писала, как отмечать день рождения в полный локдаун. В этом году догнала война. Молю небеса, чтобы дальше жизнь больше не подбрасывала никому такого. Но тем ценнее каждый прожитый день, каждый прожитый миг, тем крепче наша связь. Я благодарю наших воинов из ВСУ, наших волонтеров за то, что моя Полина в свой день смеялась!", - написала телеведущая.

Напомним, Анна Кошмал рассказала, кто из актеров "Сватов" поддержал ее после начала войны.

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