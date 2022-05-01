Желающих оказать поддержку Ане оказалось не так много.

Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал поделилась, что свои слова поддержки после начала войны в Украине высказали не так много бывших коллег по культовому сериалу. Об этом она рассказала в своем Instagram-блоге.

"Это, наверное, самый актуальный вопрос за все эти два месяца. Могу вам сказать, что меня очень поддержал Андрей Бирин – мой жених "сватовский". Они с первого дня со своей женой меня очень поддержали. Обращение Александра Феклистова вы видели. Я его публиковала. А остальные молчат", - рассказала актриса.

Отметим, ранее актер, исполнивший роль Сан Саныча в "Сватах" записал видеообращение к украинцам, где выразил солидарность и заметил, что россиянам очень стыдно за те ужасные вещи, которые сейчас происходят в Украине.

Напомним, Астафьева рассказала, кто из звезд заблокировал ее после призывов не молчать о войне.

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