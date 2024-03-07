По словам певца, он презирает своего экс-продюсера.

Конфликт Виталия Козловского и Игоря Кондратюка никак не может завершиться. Продюсер неоднократно нелестно выскказывался в адрес своего экс-подопечного и требовал от него денег, которые Козловский задолжал ему еще 10 лет назад.

Как известно, их конфликт продолжился и во время полномасштабного вторжения. Козловский ушел на фронт и просил Кондратюка отсрочить выплату долга, но тот отказался.

Певец считает, что если бы родные Кондратюка воевали, то он был бы более эмпатичным человеком. А так, продолжил певец, это не произошло, потому что продюсер "откосил" своих родных от мобилизации и сам скрывался до своего 60-летия.

"Этот козел, он все сделал для того, чтобы самому не воевать, потому что скрывался до того, как ему исполнилось 60 лет. И все сделал для того, чтобы его дети не служили, понимаете? И сейчас оно гнидное сидит и болтает разную х*рню. Я Кондратюка презираю", - сказал Козловский в интервью "ЖВЛ".

Козловский добавил, что разрешить конфликт с Кондратюком невозможно.

Напомним, Виталий Козловский женился. Он удивил обручальным кольцом на пальце и сказал, что это произошло во время большой войны.

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