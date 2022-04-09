Телеведущая выложила в своем телеграм-канале видео, записанное в Подмосковье у ресторана "Причал" Аркадия Новикова.

Российская телеведущая Ксений Собчак, которая называет себя либеральным политиком и оппонирует Кремлю, получила гражданство Израиля.

Об этом сообщает израильская газета Haaretz.

"Российская журналистка и политик Ксения Собчак получила израильское гражданство", — пишет Haaretz.

Сама Собчак опровергла информацию о получении израильского паспорта. В Telegram-канале она выложила видео, записанное в Подмосковье у ресторана "Причал" Аркадия Новикова, в котором заявила, что находится в Подмосковье и свое "место жительства не меняла".

До этого появлялись слухи об эмиграции телеведущей, Собчак опровергала информацию об этом. Она отмечала, что ее отъезд из России был запланированным отпуском.

Напомним, ранее Собчак назвала Путина "зрелым и адекватным" на фоне угрозы новой войны с Украиной.

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