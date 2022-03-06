Телеведущая улетела в Тель-Авив.

Российская телеведущая Ксения Собчак, которая называет себя либеральным политиком и оппонирует Кремлю, улетела с сыном в отпуск в Тель-Авив.

По словам Собчак, она является гражданкой России, а поэтому не сбегает во время войны в Украине, которую развязала РФ, а просто летит на отдых. Также она добавила, что у ее сына каникулы, и она давно обещала ему путешествие.

"Я лечу, а не улетаю. Сейчас у ребенка каникулы в школе и мы летим в отпуск, давно запланированный (обещания - даже ребенку - надо исполнять). Так я следую собственному совету не поддаваться панике. Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, "тупичков" и яхт", - написала Собчак.

Напомним, ранее Собчак назвала Путина "зрелым и адекватным" на фоне угрозы новой войны с Украиной.

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