Валерия Лукьянова не живет в РФ, однако продает россиянам свои "марафоны".

Некогда известная блогерша Валерия Лукьянова, которую называли одесской "Барби", упорно молчит о войне в Украине, однако продолжает работать на российскую аудиторию. Теперь же на нее устроили "охоту".

Лукьянову решила проверить Генпрокуратура РФ. В последнее время российские власти серьезно взялись за блогеров. Их проверяют налоговые, а некоторым "прилетает" за осуждение путинского режима. Однако одесской "Барби" грозят проверки совсем из-за другой причины.

Как сообщила член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина, на блогершу поступили жалобы из-за ее методов "лечения". Лукьянова, которая верит в "чистки" организма и обещает, что поможет людям похудеть, предлагает им "лечиться" ртутью и скипидаром.

Видео дня

"Генеральная прокуратура поручила прокуратуре города Москвы проверить деятельность "одесской барби"- блогера Валерии Лукьяновой. Это следует из поступившего ответа в наш адрес. Напомню, блогер провозгласила себя "богиней Аматуе" и "лечит" людей с помощью скипидара и ртути", - заявила Мизулина.

Известно, что сейчас одесская "Барби" не находится в РФ. Она живет в Мексике, но все равно продает свои "курсы" и "марафоны" россиянам. А потому удастся ли ей избежать проверок - остается загадкой.

Кто такая Валерия Лукьянова и что она говорит о войне

Одесситка прославилась несколько лет назад благодаря своей "кукольной" внешности. Она заявляет, что не "фотошопит" свои фото, однако в сети постоянно над этим шутят. До полномасштабной войны РФ против Украины Лукьянова активно развивала свою карьеру в нашей стране. За месяц до начала вторжения "Барби" рассказывала, что обладает сверхъестественными способностями.

Сейчас Лукьянова не говорит о войне. В 2022 года она лишь посмеялась над санкциями против РФ, однако быстро удалила свое шуточное видео. Некоторое время блогерша жила на территории страны-агрессора, а теперь же нашла "райское место" в Мексике.

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