По словам девушки, она с детства видела разных духов.

"Одесская барби" Валерия Лукьянова стала популярной благодаря своей необычной внешности. Многие поклонники уверены, что девушка изменила свою внешность с помощью пластической хирургии, а для ретуши снимков использует фотошоп. При этом сама Валерия отрицает такие обвинения в свой адрес.

В одной из программ Лукьянова призналась, что делала маммопластику, но ребра она не удаляла и не делала никаких операций на лице.

Читайте такжеДжамала показала себя без макияжа (фото)Такая необычная внешность привела к тому, что Валерия стала достаточно популярной в социальных сетях. Сейчас она решилась рассказать о том, что обладает сверхъестественными способностями.

"Я из древнего графского рода. С детства видела определенных духов, тонкий мир. Я – медиум. А еще я очень часто выхожу в астрал, в свои параллельные жизни. Целый день могу провести в другом теле", – рассказала Валерия в программе "Випы и Топы".

Ранее УНИАН назвал 7 звезд, которые испортили свою внешность в погоне за молодостью.

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