Без макияжа фанаты звезду не узнали.

Певица украинского происхождения, которая живет и выступает в России, Таисия Повалий предстала перед подписчиками без грима и озадачила свою аудиторию.

Утреннее селфи звезда опубликовала в Instagram.

На новом фото Повалий показалась почти без косметики. Певица только подвела губы карандашом, а глаза скрыла за большими темными очками. Свое осветленные волосы поп-исполнительница тоже решила не укладывать.

В комментариях десяток подписчиков отметили, что внешность певицы не та, которой казалась на отредактированных фотографиях. Кое-кто заподозрил звезду в очередной пластике.

Сначала не поняла, кто это вообще, пока не прочитала комментарии. Что-то с ней не так.

Что с лицом?

Опомнитесь, не сходите с ума. Побойтесь Бога, ведь он создал вас такой красивой, а что вы с собой творите? Вас же не узнать. Вы раньше были красавицей.

Дааа, операции до хорошего не доводят.

Мне показалась Пугачева, как похожи.

Это кто?

Как лицо изуродовала.

Ого, что с ней такое. Такая страшная, слишком много операций.

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Автор: Виолетта Орлова