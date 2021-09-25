На новом фото Повалий показалась почти без косметики / instagram.com/tpovaliyofficial
Певица украинского происхождения, которая живет и выступает в России, Таисия Повалий предстала перед подписчиками без грима и озадачила свою аудиторию.
Утреннее селфи звезда опубликовала в Instagram.
На новом фото Повалий показалась почти без косметики. Певица только подвела губы карандашом, а глаза скрыла за большими темными очками. Свое осветленные волосы поп-исполнительница тоже решила не укладывать.
В комментариях десяток подписчиков отметили, что внешность певицы не та, которой казалась на отредактированных фотографиях. Кое-кто заподозрил звезду в очередной пластике.
Скриншот
- Сначала не поняла, кто это вообще, пока не прочитала комментарии. Что-то с ней не так.
- Что с лицом?
- Опомнитесь, не сходите с ума. Побойтесь Бога, ведь он создал вас такой красивой, а что вы с собой творите? Вас же не узнать. Вы раньше были красавицей.
- Дааа, операции до хорошего не доводят.
- Мне показалась Пугачева, как похожи.
- Это кто?
- Как лицо изуродовала.
- Ого, что с ней такое. Такая страшная, слишком много операций.
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