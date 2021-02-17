Каминская показала своего бойфренда / instagram.com/babaslavka
Украинская певица Слава Каминская опубликовала в Instagram фотографию со своим возлюбленным.
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Фанаты давно уже приписывали Славе новый роман после развода с пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Но никто не знал, кто именно стал избранником певицы.
В честь Дня всех влюбленных Слава, вероятно, решила больше не мучить своих поклонников и представить всему миру свою новую любовь.
"Друзья, посоветуйте классных фильмов. Хотим с любимым продлить наш романтик", - подписала фото Слава.
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