Слухи о новом романе Каминской ходили уже давно.

Украинская певица Слава Каминская опубликовала в Instagram фотографию со своим возлюбленным.

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Фанаты давно уже приписывали Славе новый роман после развода с пластическим хирургом Эдгаром Каминским. Но никто не знал, кто именно стал избранником певицы.

В честь Дня всех влюбленных Слава, вероятно, решила больше не мучить своих поклонников и представить всему миру свою новую любовь.

"Друзья, посоветуйте классных фильмов. Хотим с любимым продлить наш романтик", - подписала фото Слава.

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Автор: Диана Могилевич