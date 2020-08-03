"Не умею зарабатывать по-другому": Слава Каминская шокировала откровенным признанием

Певица опубликовала новый пост.

Украинская певица Слава Каминская опубликовала в Instagram новый пост, в котором рассказала о роли танца в ее жизни.

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На снимке Слава предстала в блестящем танцевальном платье, которое выгодно подчеркнуло ее пышную грудь.

"Любовь всей моей жизни - сцена. Сцена переживала взлеты, падения, девичьи неврозы, и даже нескольких моих мужчин. Громкие фиаско трансформировались в победы, болезненные расставания превращались в хиты, а сцена всегда была таблеткой от любых проблем. Я не знаю и не умею забываться по-другому. А сейчас замечаю, что в танцевальном зале время замирает. Смогу ли я полюбить паркет, примет ли он меня, получится ли раскрыться - покажет только время. Но место в сердце, на всякий случай, забронировано", - написала Слава.

Как сообщал УНИАН, Слава Каминская стала участницей нового сезона "Танцев со звездами".

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