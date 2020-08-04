"Любовь трансформируется": Слава Каминская показала, как целуется с экс-супругом

Певица опубликовала фото с Эдгаром Каминским.

Украинская певица Слава Каминская опубликовала в Instagram фотографии со своим экс-супругом Эдгаром Каминским.

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На фото пара выглядит очень счастливой. По словам певицы, когда заканчиваются отношения, любовь обязательно трансформируется.

"И мне очень больно наблюдать за парами, чьи разборки молниеносно ломают судьбы, а дети превращаются в объект манипуляций. Мы с Эдгаром проделали длительную и важную работу, трансформиров любовь в дружбу, тотальное взаимопонимание и тёплые доверительные отношения двоих осознанных родителей. Наши дети получают достаточно внимания с обеих сторон, нам с их отцом нечего делить и, тем более, мериться, кто круче", - написала Слава.

Также она добавила, что им удается при сложных гафиках находить время для детей - Леона и Лауры.

"Это не супер-сила, не что-то неземное или аномальное, это — норма. Именно такой подход я называю здоровыми отношениями. Положить свое эго на полочку, отпустить обиды и направить ситуацию на благо детей", - добавила Каминская.

Как сообщал УНИАН, экс-супруг Ирины Билык "переключился" на Славу Каминскую.

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