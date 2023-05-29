Юморист вернулся в Израиль после гастролей.

Максим Галкин, который уже давно переехал из РФ в Израиль вместе с детьми и своей женой Аллой Пугачевой, часто делится с фанатами "семейными" кадрами. В этот раз он показал, как проводит время со своим сыном Гарри, без дочери Лизы и супруги.

На своей странице в Instagram Галкин разместил новое видео. Он заснял фрагмент прогулки с сыном. Они отправились на пирс.

Вместе с сыном Галкин катался на велосипедах. Для прогулки они выбрали вечернее время суток, а потому "поймали" возможность насладиться закатом.

Сын Пугачевой и Галкина был веселым. Он "хихикал" в камеру и даже обратился к фанатам.

"Всем доброго вечера. Очередная прогулка на велике", - сказал Гарри.

Галкин и его сын - новое видео

Реакция комментаторов

Пользователям понравилось новое видео Галкина. Они отметили, что артист "качественно" проводит время с сыном. Многие также спрашивали, почему юморист не взял на прогулку Пугачеву.

"Прекрасное семейство, заботливый папа"

"А где Аллу потеряли? Или это мужской вечер?"

"Сынуля на папу похож! Семейного счастья вам".

Максим Галкин и Алла Пугачева - последние новости

На фоне полномасштабной войны в Украине юморист и певица выехали из РФ, они выступили против путинского режима. Из-за этого звездную пару нередко критикуют артисты, которые продались Кремлю. Так, недавно стало известно, что российская актриса Татьяна Васильева публично назвала Галкина сволочью. Юморист не стал молчать и ответил на все обвинения артистки.

Сейчас Галкин активно гастролирует по разным странам. Недавно он встретился с фанаткой из Украины. Девушка показала неожиданное фото с Галкиным и рассказала, за что ему благодарна.

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