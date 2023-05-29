Максим Галкин, который уже давно переехал из РФ в Израиль вместе с детьми и своей женой Аллой Пугачевой, часто делится с фанатами "семейными" кадрами. В этот раз он показал, как проводит время со своим сыном Гарри, без дочери Лизы и супруги.
На своей странице в Instagram Галкин разместил новое видео. Он заснял фрагмент прогулки с сыном. Они отправились на пирс.
Вместе с сыном Галкин катался на велосипедах. Для прогулки они выбрали вечернее время суток, а потому "поймали" возможность насладиться закатом.
Сын Пугачевой и Галкина был веселым. Он "хихикал" в камеру и даже обратился к фанатам.
"Всем доброго вечера. Очередная прогулка на велике", - сказал Гарри.
Галкин и его сын - новое видео
Реакция комментаторов
Пользователям понравилось новое видео Галкина. Они отметили, что артист "качественно" проводит время с сыном. Многие также спрашивали, почему юморист не взял на прогулку Пугачеву.
- "Прекрасное семейство, заботливый папа"
- "А где Аллу потеряли? Или это мужской вечер?"
- "Сынуля на папу похож! Семейного счастья вам".
Максим Галкин и Алла Пугачева - последние новости
На фоне полномасштабной войны в Украине юморист и певица выехали из РФ, они выступили против путинского режима. Из-за этого звездную пару нередко критикуют артисты, которые продались Кремлю. Так, недавно стало известно, что российская актриса Татьяна Васильева публично назвала Галкина сволочью. Юморист не стал молчать и ответил на все обвинения артистки.
Сейчас Галкин активно гастролирует по разным странам. Недавно он встретился с фанаткой из Украины. Девушка показала неожиданное фото с Галкиным и рассказала, за что ему благодарна.