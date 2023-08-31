Певица показала переписку со своей подписчицей.

Украинская певица Оля Полякова, которая с начала полномасштабного российского вторжения выступала на благотворительных концертах и собирала деньги для помощи ВСУ, столкнулась с хейтом в свой адрес.

Артистку затравили в сети за то, что она якобы хвастается роскошной жизнью во время войны. А причиной для хейта стали кадры с отдыха Поляковой.

"А вам не стыдно показывать свою роскошную жизнь на фоне происходящего в Украине? Как красиво и сладко вы живете. А зачем это выставлять напоказ? Вас видят миллионы украинцев, которые сидят в подвалах и боятся бомбардировок. Каково им все это видеть?" - написала Поляковой одна из подписчиц.

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Певица не промолчала. Она резко ответила женщине, которое написала ей это сообщение.

"Я живу в Киеве! Я и мои дети периодически спим в подвале! А вот вы сидите за границей и пишете мне х*рню. Сидит вот такой человек за границей и стыдит меня", - ответила Полякова.

Напомним, ранее с хейтом по такому же поводу столкнулся ведущий "Холостяка". Григорий Решетник несколько раз выезжал за границу, после чего его травили в соцсетях. Последний раз его захейтили за счастливое видео с супругой в Праге.

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