Итальянские журналисты не захотели узнать правду о войне в Украине.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина вспомнила, как ее выперли из прямого эфира одного из итальянских телеканалов за правду о диктаторе Владимире Путине.

В интервью Алесе Бацман она рассказала, что журналисты иностранного канала долго уговаривали ее на прямое включение. Когда она согласилась на их предложение поговорить о войне в Украине, то ее сразу насторожило то, что итальянцы назвали убийственную войну "конфликтом".

"Италия. Меня вообще выперли из эфира. Очень-очень долго договаривались о включении в прямой эфир в Италии. Там у них большое шоу. Они все сидят, трындят, их очень много. И они долго-долго меня уговаривали. Я говорю: "Хорошо, давайте включение", – рассказала телеведущая.

Она добавила, что после того как начала рассказ о том, что Путин делает с Украиной и нашим народом, ее просто выкинули из эфира.

"Они начали говорить типа: "Мы тут слышали в ваших интервью другим каналам, что у вас как бы родственники живут в России. Они вам не пишут, не звонят?" Я говорю: "Это правда". – "Так это же прямой отсыл к тому, что вашим родственникам там хорошо и они боятся связываться с нацистами". И я говорю: "Так, стоп, секундочку, пердоне, сеньйорес". И вкатываю историю про то, что этот маразматик, г*ндон этот бункерный (Владимир Путин, - УНИАН) делает с моим народом, с моей страной. И все, меня выкинули из эфира", – добавила Маша.

Напомним, ранее Маша Ефросинина впервые отреагировала на языковой скандал.

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