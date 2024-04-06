В апреле примадонна будет отмечать юбилей в Израиле, на который она позовет старых друзей из РФ.

Легендарная российская певица Алла Пугачева будет праздновать свой 75-й день рождения в Израиле, куда она с семьей уехала после начала полномасштабного вторжения в Украину. Друг примадонны, композитор Стас Намин, заявил, что певица организовывает большую вечеринку.

По словам композитора, Пугачева решила пригласить на празднование российских друзей. Ранее Намин уже гостил у Пугачевой и ее мужа пародиста, Максима Галкина в Израиле. Композитор рассказал, что после ее эмиграции, они не перестали общаться и постоянно поддерживают дружеские отношения.

При этом Намин не поделился всеми деталями вечеринки, лишь уточнил, что она точно состоится в Израиле. Сам композитор не знает, сможет ли присутствовать на празднике:

Видео дня

Я не знаю, может, и полечу к ней на юбилей. Хотя у меня так много дел, что маловероятно, что могу куда-то лететь сейчас.

В то же время певица не разглашает деталей своего дня рождения и не раскрывает, кто из звездных гостей приедет на празднование.

Проукраинская позиция Аллы Пугачевой

После начала полномасштабного вторжения за антироссийскую позицию Галкина в РФ признали "иностранным агентом". Пугачева поддержала мужа и подчеркнула, что также выступает против кремлевской политики и кровопролития в Украине.

Она неоднократно опубликовала сообщения в соцсетях, где обращалась к бывшим коллегам с просьбой также изменить свое мнение и стать на сторону Украины. Кроме того, она просила, чтобы ее также включили в список "иноагентов".

Напомним, ранее Алла Пугачева отреагировала на видео маленькой украинки, которая спела ее песню.

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