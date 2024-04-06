Маленькая украинская блогерша Надюша перевела на украинский хит Аллы Пугачевой "Миллион алых роз" и опубликовала ролик со своим исполнением в Instagram.
Малышка настолько трогательно и харизматично спела песню Примадонны, что пройти мимо не получится ни у кого.
"Спасибо, Алла Пугачева и Максим Галкин, за вашу позицию", - говорится в подписи к фото.
Стоит отметить, что и Примадонна, и Галкин отреагировали на это видео. В комментариях артистка написала "Душой и всем сердцем с тобой".
А российский шоумен, осудивший полномасштабное вторжение в Украину и уехавший в Израиль, пожелал счастья Надюше и ее семье.
"Дай Бог тебе счастья, солнышко", - написал Галкин и сделал репост этого видео себе в "сториз".
Как отреагировали пользователи сети
- "Умничка! Галкин и Пугачева - люди с большим сердцем"
- "Надюша, всякий раз, когда тебя вижу, влюбляюсь в тебя все больше и больше. Спасибо тебе за любовь к Алле Борисовне и ее семье, потому что сама их очень люблю и уважаю, и знаю, что Алла Борисовна находит время полюбоваться тобой и поставить лайк"
- "Маленькое солнышко"
Напомним, ранее Галкин показал сына-красавчика от Пугачевой.