Пара уже более 5 лет вместе.

Известная украинская легкоатлетка по прыжкам в высоту и Олимпийская чемпионка Ярослава Магучих рассказала, из-за чего может поссориться со своим женихом.

Девушка уже более 5 лет в отношениях со спортсменом Назаром Степановым. Ярослава отметила, что в их паре бывают разные моменты и причины для споров.

Например, у них иногда существует конкуренция, ведь они оба привыкли всегда быть первыми, как профессиональные спортсмены. Также возникают ссоры из-за денег, ведь девушка хорошо зарабатывает на рекламных контрактах. Однако, по словам Магучих, они могут их решить откровенным разговором.

"Он хочет становиться еще лучше. Он знает, какой у меня уровень жизни. Я путешествую, могу заработать деньги, и он тоже так хочет. Он ищет какие-то методы, чтобы заработать. Например, на подарок или на обручальное кольцо. Это его и мотивирует, и немного расстраивает, но мы это проговариваем и через общение все мы решаем", - сказала Ярослава в интервью Маше Ефросининой.

Спортсменка отметила, что стоит всем парам сразу проговаривать проблемные моменты и свои чувства. Таким образом, можно избежать серьезных ссор.

К слову, Назар и Ярослава познакомились еще в юности, когда вместе занимались на тренировках. В ноябре 2023 года парень сделал предложение спортсменке.

Напомним, ранее жених Ярославы Магучих ответил, почему не женится на олимпийской чемпионке.

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