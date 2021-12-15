Блогер решил несколько изменить свою внешность. Во время процедуры рядом была Анна.

Жених певицы Анни Тринчер, скандальный блогер Александр Волошин изменил свою внешность. В частности, он решился на процедуру по увеличению губ.

Об этом Волошин и Тринчер сообщили в Instagram.

Читайте такжеАнна Тринчер показала соблазнительную фигуру в бикини (фото)В течение недели Волошин скрывал от фолловеров свои губы. Лишь недавно он рассказал, что решил увеличить губы.

В Instagram-stories Александр показал, как проходила процедура. Сначала он колебался и боялся, что процесс будет болезненным.

Позже жених певицы все-таки доверился врачу.

Волошин уже похвастался переменами родным, но они не обрадовались. Мама блогера едва сдержала слезы, а бабушка коротко ответила: "Это п**дец!".

В то же время фолловеры подозревают, что новость об увеличении губ - это очередной хайп от скандального блогера.

Как сообщал УНИАН, украинский блогер Анна Тринчер рассказала в программе ЖВЛ, что ее возлюбленный, бизнесмен и блогер Александр Волошин позвал ее замуж.

Парень тщательно подготовился к предложению руки и сердца, потому устроил ей байкшоу, а также подарил кольцо от всемирно известного бренда Cartier.

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Автор: Марта Гичко