По словам Соседова, у Ротару есть проблемы с легкими.

Российский музыкальный критик Сергей Соседов, который был судьей украинского шоу "Х-фактор", перешел на сторону зла, и теперь он поддерживает преступный режим Кремля.

Он и ранее отличался скандальными выходками, но после полномасштабного вторжения России в Украине начал активнее поливать грязью украинских звезд. В этот раз "под раздачу" попала София Ротару.

Соседов решил "слить" журналистам информацию о ее здоровье. Он рассказал российским пропагандистам, что у Ротару эмфизема легких, поэтому она может жить только в "морском" городе. Например, во временно аннексированном Крыму.

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"У нее эмфизема легких, ей показан только крымский климат. В Киеве ей жить очень тяжело, а в Москве - и подавно. Она здесь задыхалась всегда. Так что в Крыму всегда жила, была там "и царь, и Бог", – сказал путинист Соседов.

Также он добавил, что Ротару всегда была аполитичной. И даже если спросить у нее "Чей Крым?", она ответит: "Как чей? Крым мой".

Напомним, в августе София Ротару впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину рассказала, где она сейчас находится, а также призвала помочь гуманитарной инициативе, которую она поддерживает с начала войны.

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