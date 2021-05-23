Телеведущая показала фигуру.

Украинская телеведущая и певица, которая вот уде несколько лет живет и работает в России, Регина Тодоренко обнародовала в Instagram "летнюю" фотографию.

На снимке Регина лежит на берегу голубого океана. Девушка надела черный смежный купальник с кольцами в зоне декольте. Таким фото она вызвала фурор в социальной сети. Поклонники не сдержали своих эмоций и засыпали ее комплиментами.

"Вау, какая шикарная", "Красотка", "А зачем купальник?", "Как всегда, неотразима", "Супер", - пишут поклонники.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич