Тодоренко показала фигуру / instagram.com/reginatodorenko
Украинская телеведущая и певица, которая вот уде несколько лет живет и работает в России, Регина Тодоренко обнародовала в Instagram "летнюю" фотографию.
На снимке Регина лежит на берегу голубого океана. Девушка надела черный смежный купальник с кольцами в зоне декольте. Таким фото она вызвала фурор в социальной сети. Поклонники не сдержали своих эмоций и засыпали ее комплиментами.
"Вау, какая шикарная", "Красотка", "А зачем купальник?", "Как всегда, неотразима", "Супер", - пишут поклонники.
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