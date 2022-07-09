Модель угодила в очередной скандал.

Первая вицемис Украина Вселенная и обладательница титула Мисс Львов 2018 Наталья Болюх попала в скандал. У себя в Instagram-блоге девушка прорекламировала бренд одежды, в профиле которого указано, что доставка посылок осуществляется по всей России, а цены указаны в рублях.

Так, Болюх написала: "Мне часто приходят в директ вопросы о моих нарядах. Сегодня я хочу поделиться с вами одним адресом. На мне платье-кимоно. Такое легкое, летнее, комфортное и красивое! И вы тоже можете его приобрести".

В Instagram-профиле компании, которую она прорекламировала, сказано: "Собери образ в два клика. Яркий и стильный шопинг. Доставка по всей России до двери.

Отметим, судя по блогу Натальи, она пребывает сейчас в Москве.

К слову, скандал с поддержкой России уже не первый в биографии девушки. В 2019 году она попалась на тесной связи с российским чиновником, часто ездила в Москву, а в эфире одного пропагандистского телеканала рассказывала о "националистах", которые преследуют ее во Львове.

Напомним, путинист Газманов хотел показать страшных "украинских фашистов", но опозорился.

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