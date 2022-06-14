Певец может похвастаться только низким уровнем интеллекта.

Российский певец Олег Газманов, которые еще в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину поддержал войну, решил подставить украинских военных.

Он обнародовал в своих социальных сетях фотографию якобы с украинскими военными, но на самом деле на снимке изображены участники банды Сальвадора, которые отбывали наказание в южноамериканской тюрьме.

"Просто надо помнить, с кем сейчас воюют русские", - говорится в подписи к фото.

На этот пост обратил внимание журналист-оппозиционер Илья Шепелин. В своем Telegram-канале он указал на слабоумие Газманова и рассказал, откуда взялось это фото на самом деле.

"Короче, если найти первоисточник прикрепленной фоточки (а она сделана в центральноамериканской тюрьме 2 года назад), то выяснится, что русские сейчас воюют с бандами Сальвадора", – написал Шепелин.

Напомним, ранее Олег Газманов пожаловался на угрозы из-за концертов в Донецке.

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