Ее супругом стал стоматолог Платон Тарнавский.

Украинская блогерша Саша Бо, которая обрела известность благодаря скандальному разводу с Игорем Пустовитом, вновь вышла замуж. Она непродолжительное время встречалась с Платоном Тарнавским, после чего он сделал ей предложение.

3 сентября пара официально поженилась. Саша поделилась с поклонниками в Instagram свадебными фото, на которых позирует в белом лаконичном мини-платье и стильных украшениях. А для букета невесты она выбрала белые пионы. Платон же предстал в костюме.

"Официально Тарнавская", - подписала фото Саша Бо.

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О том, что пара готовится к свадьбе стало известно еще в апреле 2022 года. Тогда блогерша показала помолвочное кольцо, которое ей и вручил стоматолог Тарнавский. Девушка неоднократно говорила, что рядом с Платоном чувствует себя маленькой девочкой.

Напомним, Саша Бо шесть лет была замужем за блогером Игорем Пустовитом. В браке у них родилось двое сыновей. В прошлом году пара обьявила о разводе. Они дали несколько интервью, в которых вывернули все грязное белье. Они облили друг друга грязью, поэтому сказать, что они расстались полюбовно - нельзя.

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