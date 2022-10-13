Звезда вышла на связь с поклонниками и объяснила ситуацию.

Украинская актриса, певица и блогер Анна Тринчер в сентябре вышла замуж за своего возлюбленного Александра Волошина и на какое-то время перестала активно вести свои социальные сети.

Поклонники пары предположили, что их свадьба была хайпом, а сами влюбленные по непонятным причинам расстались. Так, Тринчер решила прокомментировать все слухи, которые ходят вокруг их пары.

Звезда опубликовала видео в инста-сториз, в котором показала тест на беременность. К счастью или к сожалению он оказался отрицательным. При этом Анна отметила, что пропадала из соцсетей не только по этой причине, но и потому что готовилась к выпуску новой песни с Алексеем Завгородним.

Видео дня

"Больше никаких интриг. К сожалению или к счастью я не беременна. И не планирую беременность в ближайшие 5-10 лет", - отметила Тринчер.

Отметим, ранее муж Тринчер после длительного молчания также ответил на слухи о разводе. Он сказал, что у них все хорошо.

История любви Анны Тринчер и Александра Волошина

Волошин сделал предложение своей любимой в октябре 2021 года. 24-летний Александр устроил для Анны байк-шоу на парковке торгового центра. Девушка была насколько растрогана, что расплакалась и дала свое согласие.

Родители Анны не оценили этого и даже перестали на время общаться со звездой. Однако сейчас известно, что конфликт исчерпан.

Из-за полномасштабного вторжения свадьбу пришлось отложить. Скромное торжество состоялось в конце сентября 2022 года.

Вас также могут заинтересовать новости: