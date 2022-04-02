Актер отметил, что принимает любые последствия за свой поступок.

Американский актер и режиссер Уилл Смит заявил, что выходит из Академии кинематографических искусств и наук США. Такое решение он принял после скандала на премии.

Об этом сообщает CNN.

Актер в этом году не только стал лауреатом 94-й церемонии, но и дал пощечину ведущему из-за шутки о жене Смита. Американская киноакадемия расследует этот инцидент, но Уилл решил не ждать вердикта и уйти по собственному желанию.

Отныне Смит не сможет голосовать за номинированные фильмы на "Оскар". Впрочем, его кандидатура по-прежнему будет иметь право на рассмотрение и номинацию на "Оскар" в будущем.

"Мои действия на 94-й церемонии вручения премии "Оскар" были поразительными, болезненными и непростительными. Список тех, кого я обидел, длинный и включает Криса, его семью, многих моих дорогих друзей и близких, всех присутствующих и мировую аудиторию. Я предал Академию. Я лишил других номинантов и победителей возможности праздновать и быть отмеченными за их выдающуюся работу. Я убит горем. Я хочу переключить внимание на тех, кто заслуживает внимания своими достижениями, и позволить Академии вернуться к невероятной работе, которую она делает для поддержки творчества и артистизма в кино. Итак, я выхожу из состава Академии кинематографических искусств и наук и приму любые дальнейшие последствия, которые совет считает целесообразным. Перемены требуют времени, и я полон решимости сделать все возможное, чтобы никогда больше не позволить насилию взять верх над разумом", - отметил Смит в официальном заявлении.

Напомним, что Смит ударил комика Криса Рока в прямом эфире "Оскара". Перед этим Рок выдал неуместную шутку о жене актера, актрису Джаду Пинкетт Смит. Он пошутил "про удивительную, очень короткую прическу" жены Уилла Смита, которая сейчас страдает от алопеции — аутоиммунного заболевания, что приводит к выпадению волос.

Также знаменитости устроили словесную перепалку, на момент которой пропал звук. Позже Рок сказал, что это была"самая большая ночь в истории телевидения".

Впоследствии он публично извинился перед комиком Крисом Роком за пощечину из-за неудачной шутки о жене кинозвезды. Актер заметил, что не должен был так себя вести.

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