Голливудский актер Уилл Смитт публично извинился перед комиком Крисом Роком за пощечину из-за неудачной шутки о жене кинозвезды.
Об этом он написал в Instagram.
"Насилие во всех его формах ядовито и разрушительно. Мое поведение на вчерашней церемонии вручения премии "Оскар" было неприемлемым. Шутки в мою сторону - часть работы, однако шутки о состоянии здоровья Джады были для меня невыносимыми. И я отреагировал эмоционально", - заявил Уилл.
Смит согласился, что не прав в той ситуации.
"В мире любви и добра нет места насилию", - подытожил актер.
Также Смит извинился перед Академией и продюсерами шоу, всеми гостями и зрителями действа: "Я хотел бы извиниться перед семьей Уильямс и моей командой "Короля Ричарда". Я глубоко сожалею", - добавил Смит.
Что предшествовало
Оскар 2022 не обошелся без скандала. В прямом эфире знаменитый голливудский актер Уилл Смит ударил своего коллегу Криса Рока.
Рок выдал неуместную шутку о жене актера, актрисе Джаде Пинкетт Смит. Он пошутил "об удивительной, очень короткой прическе" жены Уилла Смита, которая сейчас страдает от алопеции — аутоимунного заболевания, ведущего к выпадению волос.
Также знаменитости устроили словесную перепалку, на момент которой пропал звук. Позже Рок сказал, что это была "величайшая ночь в истории телевидения".