Смит согласился, что был не прав в той ситуации.

Голливудский актер Уилл Смитт публично извинился перед комиком Крисом Роком за пощечину из-за неудачной шутки о жене кинозвезды.

Об этом он написал в Instagram.

"Насилие во всех его формах ядовито и разрушительно. Мое поведение на вчерашней церемонии вручения премии "Оскар" было неприемлемым. Шутки в мою сторону - часть работы, однако шутки о состоянии здоровья Джады были для меня невыносимыми. И я отреагировал эмоционально", - заявил Уилл.

Смит согласился, что не прав в той ситуации.

"В мире любви и добра нет места насилию", - подытожил актер.

Также Смит извинился перед Академией и продюсерами шоу, всеми гостями и зрителями действа: "Я хотел бы извиниться перед семьей Уильямс и моей командой "Короля Ричарда". Я глубоко сожалею", - добавил Смит.

Что предшествовало

Оскар 2022 не обошелся без скандала. В прямом эфире знаменитый голливудский актер Уилл Смит ударил своего коллегу Криса Рока.

Рок выдал неуместную шутку о жене актера, актрисе Джаде Пинкетт Смит. Он пошутил "об удивительной, очень короткой прическе" жены Уилла Смита, которая сейчас страдает от алопеции — аутоимунного заболевания, ведущего к выпадению волос.

Также знаменитости устроили словесную перепалку, на момент которой пропал звук. Позже Рок сказал, что это была "величайшая ночь в истории телевидения".

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