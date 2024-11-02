Артист объяснил, как Александру это удалось.

Известный украинский певец Виктор Павлик признался, что его 40-летний сын от первого брака - Александр - уехал из Украины во время войны. Знаменитость назвал страну, куда переехал мужчина.

По словам артиста, Александр живет за границей уже 2 года. Он вместе со своими детьми и женой уехал в США. Как известно, в первые дни большой войны мужчина пополнил ряды ТрО, а сейчас стало известно, что он не находится в Украине. Его звездный отец отмечает, что точно до сих пор не знает, как именно сыну удалось уехать.

"Александр уехал в Соединенные Штаты Америки, уже два года он там живет. С семьей вместе. Они получили то ли "Зеленая карта", или как оно называется, я не знаю. Или приглашение было со стороны верующих, по христианской линии, что-то такое. Я так толком не знаю, каким образом он туда поехал, потому что он взрослый", - поделился исполнитель.

Павлик рассказал, что сын пошел по стопам отца и также стал музыкантом, и он продолжает выступать. У Александра есть собственная музыкальная школа. Он обучает пению и игре на музыкальных инструментах детей и подростков.

"У него есть 10 - 15 детей разной возрастной категории и он с ними занимается. Они у него учатся, играют, снимают клипы об Украине красивые, он мне часто высылает, я это вижу, слышу", - добавил Виктор.

К слову, сейчас артист состоит в браке с 30-летней блогершей и бизнесвумен Екатериной Репяховой. Супруги воспитывают 3-летнего сына Михаила. Это уже четвертый брак в жизни Павлика.

Напомним, ранее Виктор Павлик почтил память покойного сына. Среднего сына знаменитости - Павла - не стало четыре года назад. У парня был рак.

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