Четыре года назад не стало сына знаменитости.

Известный украинский певец Виктор Павлик в годовщину смерти почтил память сына Павла, которого не стало четыре года назад. Артист растрогал трогательным обращение к покойному парню.

В своем Instagram исполнитель опубликовал ролик с архивными фотографиями. На кадрах запечатлен Павел в военной форме. На фоне звучит песня Павлика "Мой ангел". Эта композиция посвящена покойному и выпущена в память о Павле.

"Твой номер телефона не стираю. К тебе в рай, сыночек, дозвонюсь", - написал строки из песни Виктор.

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Как известно, парень успел поступить в Академию СБУ и принять присягу. Его звездный отец убежден, если бы сын был жив, то сейчас защищал бы Украину на фронте.

"Сыночек, ты давал присягу на верность Родине и так тебе и не пришлось стать в ряды наших вооруженных сил. Но я думаю, что с небес ты все видишь и максимально поддерживаешь своих побратимов. Ты так любил Украину", - добавил певец.

Что известно о болезни и смерти Павла

Когда Павлу было 19 лет, у него обнаружили саркому - рак позвонков. Парень более 2 лет боролся со сложной болезнью. Он прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Его самочувствие ухудшилось весной 2020 года.

Уже в июне того же года стало известно, что Павел приостановил лечение, чтобы восстановиться после медикаментов. Однако в июле сын знаменитости попал в хоспис, а 7 августа болезнь отобрала жизнь парня. На момент смерти ему был 21 год.

Напомним, ранее 3-летний сын Виктора Павлика сказал первые слова.

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