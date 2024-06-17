Андрей признается, что не обращает внимания на критику.

Сын известного украинского рэпера Потапа - 15-летний Андрей - поделился, как относится к критике в сторону звездного отца. Подросток также ответил, "прилетает" ли ему за поведение артиста.

Как известно, после начала полномасштабного вторжения Алексей Потапенко немного времени пробыл в Украине. Он выехал за границу и уже успел пожить в нескольких странах. Месяц назад исполнитель заявил, что перебрался в Болгарию, где планирует работать над новыми песнями.

Украинцы осуждают позицию артиста, его выезд за границу и молчаливую поддержку Украины. Многие знаменитости даже заявляли, что рэперу не место в украинском шоу-бизнесе.

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Его сын говорит, что негатив в адрес Потапа, не влияет на него. Также признается, что за поведение отца ему "прилетает" и от его сверстников. Андрей добавил, что не обращает внимания на хейтеров и доверяет словам и действиям звездного отца.

"Я не обращаю внимание на тех, кто говорит на меня или моего отца дерьмо. Конечно, когда в школе, прихожу и все говорят: "Сколько ты даешь интервью по всему TikTok?" Читаю комментарии, но пишут и пишут. Я такой, какой я есть. Я разговариваю, как есть. Я говорю то, что говорит мне мой отец. Если кто-то осуждает за то, что говорит мой отец, или за то, что я говорю, пусть говорят", - заявил парень в комментарии блогерше Ангелине Пичик.

Напомним, ранее Андрей Потапенко рассказал, сколько денег тратит ежемесячно.

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